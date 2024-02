Movida, sicurezza e legalita’: lunedi’ 12 febbraio conferenza stampa a Palermo con i vertici Silb-Fibe

PALERMO – Sensibilizzare le istituzioni sul crescente numero di episodi di mala movida e illegalità, e trovare soluzioni concrete per la gestione di situazioni criminose nelle strade e nelle piazze delle nostre città.

Le discoteche come luoghi deputati al divertimento in sicurezza e nel rispetto delle norme, non il contrario. Sono questi alcuni dei temi al centro della conferenza stampa promossa da SILB-FIPE, l’Associazione che rappresenta il mondo dell’intrattenimento notturno italiano, a Palermo (lunedì 12 febbraio alle 16 presso Confcommercio Palermo, via Emerico Amari 11).

L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi sugli strumenti a disposizione e sulle azioni necessarie per sensibilizzare le istituzioni sul contrasto ai comportamenti illeciti.

Parteciperanno alla conferenza:

Maurizio Pasca, Presidente nazionale SILB – FIPE

Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo e Vicepresidente nazionale Confcommercio con delega alla legalità e sicurezza

Roberto Carbonetti, Vicepresidente nazionale SILB-FIPE con delega alla sicurezza

Vincenzo Grasso, Presidente SILB-FIPE Palermo

Avv. Giovanni Puntarello, Studio Legale, Palermo