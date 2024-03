Movimento Indipendenza, nasce sede a Marsala

MARSALA – Anche a Marsala nasce una sede di “Indipendenza“, il nuovo partito fondato da Gianni Alemanno, già ministro dell’Agricoltura e sindaco di Roma. “L’apertura della sede marsalese rappresenta un deciso passo avanti nella crescita e nell’affermazione sul territorio siciliano del movimento, a cui si stanno avvicinando molti marsalesi con l’obiettivo condiviso di lavorare per il bene della comunità”, si legge in una nota. All’inaugurazione parteciperanno i coordinatori della Sicilia occidentale, Felice Coppolino, e della Sicilia orientale, Salvo Pace, insieme ad Adriana Cavasino, componente direzione nazionale. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo, ore 18, in Via Mazzini, 146 Marsala.