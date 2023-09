Musei e Cultura al centro del workshopche si terrà sabato e domenicaa Salemi e Gibellina

GIBELLINA – SALEMI – “Collisioni, dialoghi e scambi tra arte, cultura ed educazione”, è il nome del workshop in programma il 23 e 24 settembre, a Salemi e Gibellina, organizzato dalla Rete Museale e Naturale Belicina in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, in una due giorni dal titolo 3#Narrare il territorio, scoprire meraviglie.

L’evento, rivolto ad insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, ad operatori culturali, studenti universitari e post-laurea, e dipendenti pubblici, parte dalla considerazione che l’esperienza culturale offre numerose occasioni per esercitare la meraviglia e lo stupore, per interrogarsi sulla bellezza e sulla complessità del reale, e che il senso di meraviglia nell’esperienza educativa può essere il motore per sollecitare l’interesse e la curiosità, tanto dei bambini quanto degli adulti.

A condurre le attività previste, tra talk e gruppi di lavoro, saranno Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina, e Marco Peri, storico dell’arte e consulente educativo per musei e istituzioni culturali, che attraverso il dialogo ed il confronto guideranno i partecipanti nell’elaborazione di nuovi progetti e attività da sperimentare nelle scuole e in altri contesti educativi, come musei, riserve e luoghi della cultura.

L’obiettivo del workshop è offrire occasioni di riflessioni, fornire strumenti per elaborare un processo partecipativo e inclusivo, al fine di coinvolgere un pubblico diversificato e renderlo attivo protagonista nell’esperienza di conoscenza.

La prima giornata, sabato 23 settembre, si terrà a Salemi nell’ex Collegio dei Gesuiti, sede del Palazzo dei Musei, con inizio alle 10. Alle 15 e 30 negli spazi dell’Ecomuseo del Grano e del Pane è previsto l’inizio dell’incontro “L’arte del panificare, il pane nero e la sua storia, una tradizione identitaria”, a cura della comunità Slow Food, con gli interventi di Serafina Di Rosa e Giovanna Termini. L’indomani, domenica 24 settembre, ci si sposta a Gibellina, all’interno del Museo d’arte contemporanea “Ludovico Corrao”, dove avrà luogo una visita esperienziale.

Per iscriversi al workshop è possibile compilare il relativo format al seguente indirizzo internet retemusealebelicina.it/workshop/

Inoltre nell’ambito delle Giornate europee del Patrimonio sono previste altre attività organizzate dai soci aderenti alla Rete Museale e Naturale Belicina: sabato 23 si terrà una Escursione al tramonto sulla Rocca di Entella, a Contessa Entellina (Pa), organizzata dalla Riserva naturale Grotta di Entella, con partenza alle 17; a Gibellina, sabato 23 e domenica 24, è previsto l’ingresso gratuito nel Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi, al Baglio Di Stefano.