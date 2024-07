Museo diocesano. Dal 30 luglio al 5 agosto: apertura quotidiana e visite guidate. 2-3 e 4 agosto: apertura serale con eventi e iniziative culturali

MAZARA DEL VALLO – Il 2-3-4 agosto, dalle ore 21.30, alla presenza del Vescovo, mons. Angelo Giurdanella, ritorna l’attesa manifestazione “Museo sotto le stelle”.

Quest’anno il Museo diocesano riapre, dopo una forzata chiusura, per condividere ancora una volta i suoi tesori di arte e storia e per ritornare protagonista di iniziative diverse e coinvolgenti.

Venerdì 02 agosto il direttore Francesca Paola Massara e il M.o restauratore Gaetano Alagna presenteranno il restauro della statua marmorea di San Bartolomeo. La statua raffigura il Santo a figura intera e la sua veste era in origine finemente ornata; il restauro ha cercato di consolidare alcune parti lese, e conservare e far riemergere ciò che restava della elegante decorazione dorata. Datata al secolo XVI, è espressione monumentale di una devozione fortemente legata al territorio.

Sabato 03 agosto il dott. Alessandro Abrignani, archeologo e presidente dell’Associazione Mediterraneo Antico, offrirà un importante aggiornamento scientifico su nuove scoperte archeologiche nella Diocesi di Mazara e i rapporti con l’Africa Romana e presenterà la mission e le attività dell’Associazione Mediterraneo Antico. Nel contesto degli studi sul territorio, relazionerà l’arch. Mario Tumbiolo, Vicepresidente dell’Accademia Selinuntina, sull’Ipogeo di San Bartolomeo a Mazara.

Domenica 04 agosto serata letteraria, con la presentazione del volume di Rosaria Basile “Notturni incantati. Osservazioni poetiche del mondo”. Colloquia con l’autrice Vincenzo Corseri.

Dichiara Francesca Paola Massara, direttore del Museo: «Queste serate speciali coinvolgono percorsi di restauro, arte e devozione, ma anche letteratura e poesia; sono un segno del profondo rapporto che lega il Museo al territorio e del suo ruolo nella cultura cristiana di Sicilia. Il Museo è una ‘casa comune’, dove trovano posto ideale tutte le forme d’arte e di cultura e dove si tessono nuovi rapporti e nuove forme di collaborazione. Si apriranno dunque, come di consueto, le sue sale anche nelle ore serali per accogliere i visitatori e guidarli in un suggestivo percorso di fede e storia, accompagnati dalle visite guidate e dalle suggestive luci della sera».

Sarà offerta la possibilità di visite guidate gratuite, curate dal qualificato staff del Museo: Alessandro Abrignani, Angela Anselmo, Felicia Giacalone, Ambra Mannone, Alberto Marino, Maria Rosa Montalbano, Giulia Zaccaria. Collabora agli allestimenti l’ing. Bartolomeo Fontana.

Il supporto tecnico-informatico e la grafica digitale sono curati dalla soc. Multiverso.

In questa settimana, dal 30 luglio al 05 agosto, il Museo sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Gli eventi serali si svolgeranno dalle 21.30 alle 23.30.