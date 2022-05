Musica, canti, poesie all’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo in occasione della festa dell’Autonomia Siciliana

CASTELVETRANO – Un’allegra e intensa giornata primaverile è stata vissuta dagli studenti delle classi 5^ della Scuola Primaria e delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado, il 25 maggio, presso la corte interna del plesso Pappalardo, per ricordare il giorno della Festa dell’Autonomia Siciliana.

Nell’ambito del curriculo di Educazione civica, per approfondire e conoscere la tematica relativa allo Statuto della Regione Siciliana, alle peculiarità ed alle risorse del territorio regionale, gli allievi in una prima fase sono stati informati e preparati adeguatamente ed hanno individuato un canto, un ballo, una poesia in lingua siciliana o in produzione originale, un racconto che hanno rappresentato con delle performance artistiche per far emergere l’identità culturale, la tradizione e la sicilianità con le sue caratteristiche uniche perché frutto della stratificazione di molte influenze culturali di diversi popoli, quali punici, greci, romani, bizantini, svevi, francesi e spagnoli, che hanno attribuito caratteri distintivi, unici al mondo.

I docenti hanno sensibilizzato gli studenti sull’importanza dell’orgoglio di essere nati e di vivere in Sicilia, perché solo così potranno crescere generazioni di futuri cittadini che lotteranno contro la criminalità e le ingiustizie e ameranno il proprio territorio.

La Dirigente Maria Rosa Barone, ha avviato le attività, ripercorrendo le tappe che hanno portato la Sicilia, prima in Italia, ad essere Regione autonoma e ha coinvolto gli alunni con il racconto della leggenda delle tre Ninfe che narra dell’origine della Sicilia e sul significato della Trinacria che spicca sulla bandiera siciliana.

Preziosa è stata la collaborazione degli insegnanti di musica che hanno curato gli arrangiamenti delle canzoni tipiche siciliane e la creazione di nuove sonorità.

La finalità dell’iniziativa, ovvero favorire l’amore e il rispetto per una terra così ricca di elementi naturali e storici, culturali ed artistici è stata trasmessa agli studenti, in modo spontaneo ed interattivo, attraverso l’arte, la musica, la letteratura, perché la ricchezza della regione Sicilia è immensa e merita, da parte di tutti i siciliani attraverso il contributo delle idee, la piena valorizzazione delle sue infinite risorse.