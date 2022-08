Musica d’autore: a Partanna tre concerti d’eccezione a partire da stasera. Biglietti ancora disponibili al botteghino per tutte e tre le serate

PARTANNA – Un fine settimana d’eccezione è in programma a Partanna con i grandi concerti inseriti nel cartellone di Artemusicultura. Al teatro Lucio Dalla, infatti, questa sera (20 agosto) a partire dalle ore 21.30, è in programma l’esibizione di Tananai & Band in concerto: un evento particolarmente atteso dal pubblico più eterogeneo e in modo […]

Domani sera, 21 agosto, sempre alle ore 21.30, si esibirà Fiorella Mannoia, artista da sempre distintasi nel panorama musicale italiano, oltre che per l’unicità del suo timbro vocale, anche per le interpretazioni di pezzi di altri artisti nazionali di grande fama.

Il 22 agosto sarà la volta di Rocco Hunt & Band in concerto, il rapper e già vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte”.

Dopo il concerto di Francesco Renga per la prima Notte Bianca a Partanna, cui hanno assistito oltre ventimila persone provenienti da tutta la Sicilia Occidentale, dunque, la rassegna Artemusicultura prosegue con tre appuntamenti imperdibili che caratterizzano l’estate siciliana, e belicina in particolare. Il cartellone estivo ricco di iniziative, fino al 21 settembre propone spettacoli teatrali, presentazioni di libri, eventi musicali e degustazioni, con momenti di confronto e riflessioni tra cui dei talk show in piazza.