Musiche in ensemble per un Natale di speranza all’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Nonostante le difficoltà organizzative legate al periodo di pandemia, con tanto entusiasmo, sono state portate avanti le attività educativo-didattiche con gli alunni del corso ad indirizzo musicale sotto la guida dei professori di Strumento Antonino Lentini (ins. di chitarra), Maria Teresa Clemente (ins. di Violino), Maria Zancana (ins. Di Pianoforte), Francesco Federico (ins. Di Flauto traverso). E’ stata una consuetudine annuale far esibire la giovane orchestra “Vito Pappalardo” (che comprende circa 80 alunni) in occasione del periodo natalizio con il tradizionale Concerto di Natale, permettendo ai discenti di acquisire competenze strumentali-musicali in merito a repertori di vario genere e stile, decentrando la performance in un sito della città di Castelvetrano anche al fine di offrire alla cittadinanza un momento d’incontro tra scuola e territorio.

Purtroppo anche quest’anno non sarà possibile organizzare tale iniziativa scolastica ma, in alternativa, gli alunni delle classi prime, seconde e terze, sono stati organizzati in vari ensemble diventando protagonisti di un video musicale, sintesi delle varie attività svolte.

Il video comprende le seguenti esecuzione: alunni delle classi IB e IC, esecuzione con body percussion sul brano “Jingle Bell Rock”, di B. Helms; alunni della classe IIB, esecuzione in ensemble del brano “Jolly oldSaint Nicolas”; alunni della classe IIC, esecuzione in ensemble del brano “Alleluya”, di Cohen; alunni della classe IIIB, esecuzione in ensemble del brano “Come vorrei”; alunni della classe IIIC, esecuzione in ensemble delle composizioni musicali “Il Mattino” di Grieg e “Ma Navu”, di Y. Spivak, brano ebraico particolarmente suggestivo e ispirato dal testo di un salmo biblico che inneggia alla pace ed alla speranza.

Con la realizzazione di questo video, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone e tutta la comunità scolastica augurano a tutti serene festività.