Nasce CORE TV: una nuova emittente indipendente sul territorio

TRAPANI – È stata formalmente costituita nei giorni scorsi, davanti al notaio Saverio Camilleri, la cooperativa MEDIA CORE, promossa da otto ex dipendenti della storica emittente Telesud, con l’obiettivo di avviare un nuovo progetto televisivo indipendente, radicato nel territorio e orientato a un’informazione libera e partecipata.

I soci fondatori sono Nicola Baldarotta, Ivan Barraco, Chiara Conticello, Mirko Ditta, Maurizio Macaluso, Guido Novara, Nicola Rach e Nicola Vassallo.

L’iniziativa nasce dalla volontà dei soci fondatori di non disperdere competenze e professionalità maturate nel settore, dando continuità a un presidio informativo locale attraverso un modello cooperativo aperto e inclusivo. Il progetto è stato avviato grazie al supporto di Confcooperative, realtà alla quale la società ha formalmente aderito. CORE TV si propone come un progetto editoriale autonomo, con una linea orientata alla valorizzazione del territorio e delle sue dinamiche sociali, economiche e culturali. Nei prossimi mesi, completato

l’iter burocratico ministeriale, CORE TV avvierà le trasmissioni sul digitale terreste.

Qui di seguito la lettera aperta dei soci fondatori alla cittadinanza, che illustra visione, obiettivi e valori del progetto.

LETTERA APERTA ALLA CITTADINANZA

C’è un momento in cui lamentarsi non basta più. Un momento in cui scegliere di restare a guardare significa arrendersi. E poi c’è un altro momento, più raro e più coraggioso: quello in cui si decide di agire.

Noi siamo otto ex dipendenti di Telesud. Quattro giornalisti e quattro tecnici. Professionisti, ma prima ancora persone profondamente legate a questa terra. Quando, dopo quasi quarant’anni di storia, quella voce si è spenta, non abbiamo voluto accettare il silenzio.

Abbiamo scelto di fare la nostra parte. Abbiamo messo insieme le nostre competenze, tutti i nostri risparmi, la nostra dignità professionale.

Abbiamo ascoltato il territorio, i cittadini, le comunità che ci chiedevano di non lasciare un vuoto così grande. E da quella richiesta, sincera e potente, è nata una scelta: creare una nuova emittente televisiva.

Nasce così una cooperativa, un progetto libero, indipendente, costruito dal basso. Un progetto che non risponde a interessi esterni, ma solo al bisogno autentico di raccontare la Sicilia per quello che è: complessa, viva, piena di energie e di futuro.

La nostra cooperativa è aperta. Aperta a chi crede in un’informazione libera. Aperta a chi vuole investire, anche con un piccolo contributo, in un bene comune. Aperta a chi ha a cuore il destino di questa terra e vuole contribuire a scriverne una pagina nuova.

Perché oggi più che mai c’è bisogno di prendere di petto le sfide della Sicilia. Di raccontarle senza filtri, senza padroni, senza secondi fini. Di costruire insieme una narrazione che sia finalmente all’altezza delle potenzialità di questa terra.

Noi ci siamo. Non abbiamo aspettato che qualcuno lo facesse al posto nostro.

E a breve, completate tutte le formalità burocratiche, nascerà CORE TV: un’emittente fatta di persone, di storie, di territorio. Un’emittente fatta col cuore.

A chi legge diciamo: questa non è solo la nostra sfida. È una sfida collettiva.

Se credete anche voi che il territorio meriti una voce libera, se pensate che sia arrivato il momento di sostenere concretamente un progetto che nasce dal basso, allora questo è il momento di esserci.

Perché il futuro di una terra non si aspetta. Si costruisce. Insieme.

Firmato:

Nicola Baldarotta, Ivan Barraco, Chiara Conticello, Mirko Ditta, Maurizio Macaluso, Guido Novara, Nicola Rach e Nicola Vassallo.