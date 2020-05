Nasce l’ A.E.G.I l’ Associazione degli Economisti e Giuristi d’ Impresa

ROMA – E’ stata costituita l’ associazione di Economisti e Giuristi d’ Impresa denominata A.E.G.I.

L’ associazione composta da commercialisti e avvocati ha lo scopo di valorizzare e rafforzare le professioni giuridico-economiche.

“L’ A.E.G.I con l’ autorevole apporto di numerosi colleghi ed esperti nel diritto – ha detto il presidente il commercialista Andrea Maggio – nasce per essere un network professionale per l’impresa e con l’impresa, uno strumento associativo utile per affrontare le sfide e le dinamiche di un’economia che pone istanze sempre più complesse e che necessitano di competenze in grado di interagire tra di loro e con tutti i soggetti esterni, l’ associazione – continua Maggio – si prefigge lo scopo anche di valorizzare le due figure professionali sotto il versante culturale e formativo promuovendo iniziative a attività formative”.

All’associazione hanno aderito professionisti di diverse parti dell’Italia, con lo scopo di rendere unitaria la loro presenza e “mission” all’interno delle aziende e delle comunità nelle quali operano con professionalità.

La sede legale dell’AEGI si trova Roma, mentre una prima sede operativa è stata istituzionalizzata a Taormina.

“La nostra realtà associativa – ha dichiarato uno dei fondatori e promotori dell’iniziativa il dott. Maugeri Alberto – è aperta a quanti condividono i nostri principi ispiratori volti a stimolare un continuo impegno ad una consapevole partecipazione alla vita professionale, sociale e amministrativa adoperandosi per rimuovere criticità esistenti e sviluppare e promuovere modelli innovativi è importante – continua Maugeri – fornire un qualificato supporto professionale di consultazione e studio su temi di interesse economico, tecnico e giuridico a favore dei diversi distretti produttivi e anche turistici”. Una realtà che si espanderà presto in tutta Italia e alla quale in molti professionisti stanno aderendo.

L’ A.E.G. è rappresentata da Andrea Maggio scelto come Presidente dai soci, mentre i consiglieri sono: Contarino Eleonora, Maugeri Alberto, Spinello Rosaria, Liga attilio Maniaci Maria Cristina, Manenti Giuseppe, Costarella Vincenza, Corsaro Marco, Profeta Carmela, Psaila Salvatore, Fiaccabrino Alessandra, Giuffrida Tito Antonio.

L’ A.E.G.I nelle prossime settimane darà corso a delle iniziative territoriali volte a far conoscere le sue finalità e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere grazie alla partecipazione dei suoi aderenti. Per eventuali informazioni sull’adesione rivolgersi al dott. Alberto Maugeri – email segreteria : info@assoaegi.it