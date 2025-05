Nasce “La Voce del Parco”, il nuovo progetto di comunicazione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria

PANTELLERIA – Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria lancia “La Voce del Parco”, un progetto di comunicazione pensato per informare e coinvolgere non solo gli abitanti dell’isola, ma anche i visitatori e il pubblico internazionale. L’obiettivo principale è raccontare le attività dell’Ente dedicate alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale di Pantelleria.

Il magazine, con cadenza quadrimestrale, sarà distribuito ai residenti e pubblicato sul sito ufficiale del Parco anche in lingua inglese, per raggiungere un pubblico più ampio e permettere anche ai visitatori stranieri di conoscere da vicino la realtà dell’isola e le iniziative in corso.

Fortemente voluto da Italo Cucci, Commissario Straordinario dell’Ente Parco, il progetto nasce come strumento di trasparenza e approfondimento, con l’intento di informare la comunità locale e i turisti sulle azioni intraprese per la salvaguardia della biodiversità, la ricerca scientifica e la promozione delle tradizioni pantesche.

Tra i temi principali, troveranno spazio la storia dell’isola, i racconti di eventi e personaggi significativi, la fauna locale, le attività di tutela ambientale e la riscoperta degli itinerari storici e naturalistici. Particolare attenzione verrà data all’identità culturale di Pantelleria, esplorando le origini linguistiche, la letteratura ispirata all’isola e le sue tradizioni enogastronomiche.

Italo Cucci racconta che “La Voce del Parco” prende il nome ispirandosi alla ri-nascita storica dell’Asinello Pantesco. Questa rivista sarà il diario vivo del Parco, documentando le attività consolidate e le novità in arrivo, con una sezione dedicata a ‘Dicono di noi’.”

Il magazine vuole diventare una voce autorevole per l’isola, capace di raccontare non solo il passato e il presente di Pantelleria, ma anche di offrire uno sguardo sulle prospettive future di una gestione sostenibile del suo ecosistema unico.

Con questo spirito, “La Voce del Parco” punta a rafforzare il legame tra il Parco e la comunità locale, rendendo più chiaro e accessibile il lavoro dell’Ente e promuovendo una conoscenza più profonda e consapevole dell’isola, tanto tra i residenti quanto tra i visitatori internazionali.

La Voce del Parco è anche sul SITO UFFICIALE.