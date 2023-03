Nasce la WineryMap, un tour tra le cantine che offrono il servizio di tour e degustazione per un turismo sempre più esperienziale

MARSALA – Presentata in anteprima al Festival del Turismo di Marsala 2023, da oggi (29 marzo) è in distribuzione gratuita negli aeroporti siciliani e nei punti d’informazione al turismo, la WineryMap: la prima mappa dedicata al turismo enologico. In quest’occasione sarà presente anche nelle circa 60 cantine che offrono il servizio di tour e degustazione che hanno […]

MARSALA – Presentata in anteprima al Festival del Turismo di Marsala 2023, da oggi (29 marzo) è in distribuzione gratuita negli aeroporti siciliani e nei punti d’informazione al turismo, la WineryMap: la prima mappa dedicata al turismo enologico. In quest’occasione sarà presente anche nelle circa 60 cantine che offrono il servizio di tour e degustazione che hanno creduto al progetto, oltre ai partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa mappa dedicata all’enoturismo. Una massiccia distribuzione, in tripla lingua, italiano-inglese-francese, per supportare al meglio i turisti che venendo in Sicilia vogliono esplorare mete sempre nuove e scoprire prodotti tipici e usanze del territorio. La WineryMap, come tutte le mappe edite da PassioneSicilia Edizioni, nasce con l’obiettivo di dare una soluzione concreta al turista, offrendo una vasta gamma di mete accessibili, visitabili, e da cui trarre esperienze nuove e in cui vivere pienamente la regione.