Nasce un master universitario su cooperative e PMI

PALERMO – C’è un’economia che cresce lontano dai riflettori, che non è fatta di grandi nomi e mega investimenti, ma piuttosto di cooperative, piccole e medie imprese, filiere locali che tengono insieme lavoro e comunità, sviluppano il territorio e non lo impoveriscono. A questa economia reale è dedicato il master universitario di I livello in “Economia e amministrazione delle aziende cooperative e delle PMI”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con Legacoop Sicilia – che assegnerà tre borse di studio (delle quattro disponibili) a copertura totale – e altri partner istituzionali e imprenditoriali.

Il master, al suo debutto nell’anno accademico 2025/2026, mira a formare figure professionali capaci di muoversi tra governance, gestione, amministrazione e innovazione delle imprese cooperative e delle PMI, con particolare attenzione ai settori che supportano l’economia dell’Isola: turismo, agricoltura, pesca, artigianato.

Il master ha durata annuale, prevede 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di 1.500 ore di attività, articolate tra lezioni in presenza, laboratori, project work, stage e prova finale. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente dal giovedì al sabato, per favorire la partecipazione anche di studenti lavoratori.

Tra i principali temi affrontati: economia e politica delle aziende cooperative e delle PMI, gestione delle risorse umane, marketing e valorizzazione delle produzioni, economia circolare e sostenibilità ESG, transizione digitale, internazionalizzazione e costruzione di un business plan per nuove iniziative imprenditoriali.

Il coordinamento didattico è affidato alla professoressa Filippa Bono (Università di Palermo), con un comitato scientifico che mette insieme mondo accademico ed esperienze operative, con la partecipazione – tra gli altri – di Legacoop Sicilia, Confcooperative, CoopCulture, Aeroviaggi e Comune di Sciacca (presso cui si svolgerà gran parte delle lezioni in presenza).

Domande di partecipazione da presentare online attraverso il portale studenti dell’Università di Palermo. La scadenza del bando è il 20 febbraio.

Sono previsti 30 posti. Disponibili nove borse di studio:

– 4 borse a copertura totale, di cui 3 finanziate da Legacoop Sicilia;

– 5 contributi parziali finanziati dal Comune di Sciacca