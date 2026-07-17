MONTEVAGO – pubblichiamo la seguente lettera inviata alla redazione di Kleos:

“Gentile Redazione Giornale Kleos,

desidero portare alla Vostra cortese attenzione la nascita della community Facebook “Figli di Montevago in Divisa – Ieri e Oggi Valle del Belice”, un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare la memoria, i valori e le esperienze di quanti, ieri come oggi, hanno indossato una divisa al servizio dello Stato e della collettività.

Attiva dal 5 giugno, la community vuole rappresentare un punto d’incontro per gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e agli altri Corpi dello Stato originari di Montevago (Ag),della “Valle del Belice” e dei territori limitrofi, ma anche per i loro familiari e per tutti i cittadini che nutrono stima e rispetto verso le Istituzioni.

L’obiettivo è creare uno spazio in cui condividere fotografie, ricordi, testimonianze ed esperienze di servizio, custodendo e tramandando un patrimonio umano e valoriale fatto di disciplina, legalità, spirito di sacrificio, senso del dovere e dedizione al bene comune.

La pagina nasce anche con una forte finalità culturale e sociale: promuovere periodicamente approfondimenti sui temi della legalità, del rispetto delle regole, dell’educazione civica, del senso civico, delle buone maniere e della responsabilità verso il prossimo, affinché questi valori possano essere riscoperti e trasmessi soprattutto alle nuove generazioni. L’intento è offrire uno spazio di riflessione positiva, capace di valorizzare i buoni esempi e il servizio reso alla comunità.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani che oggi scelgono di intraprendere la carriera nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, affinché possano sentirsi parte di una comunità che riconosce e valorizza il loro impegno. Crediamo fermamente che il modo migliore per educare sia attraverso la testimonianza concreta. Come ricordava il Presidente Sandro Pertini: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.”

È questo lo spirito che anima la nostra iniziativa.

La community si propone inoltre di favorire la conoscenza reciproca tra le diverse generazioni di appartenenti ai Corpi dello Stato e di promuovere, nel tempo, momenti di incontro, iniziative di volontariato e attività a favore del territorio della Valle del Belice.

Con l’occasione, Vi invito a visitare la pagina Facebook, così da poter conoscere direttamente i contenuti già pubblicati e comprendere le finalità del progetto e i valori che la community intende promuovere.

Sarei particolarmente lieto se vorrete dedicare uno spazio a questa iniziativa attraverso la pubblicazione di un articolo, contribuendo a far conoscere il progetto e a raggiungere tante donne e uomini che hanno servito, o continuano a servire, il nostro Paese con senso del dovere e spirito di servizio.

Per seguire la community è possibile visitare la pagina Facebook:

https://www.facebook.com/share/14gShoXsB9Y/

RingraziandoVi per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.

Ignazio Azzara (Carabiniere Aus.)

Fondatore della community Facebook

“Figli di Montevago in Divisa – Ieri e Oggi Valle del Belice”