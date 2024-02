Nata in Diocesi la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

MAZARA DEL VALLO – È nata in Diocesi la Consulta delle aggregazioni laicali, organismo di incontro e di coordinamento di tutto il laicato diocesano organizzato. La riunione di insediamento è stata presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, con la partecipazione di rappresentanti provenienti da tutto il territorio diocesano. Tra i compiti della Consulta c’è la valorizzazione della forma associata dell’apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile, ma svolge anche compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima. Alla Consulta spetta il compito di promuovere iniziative comuni con la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell’ambito dell’evangelizzazione e dell’animazione cristiana dell’ordine temporale. Fanno parte del Consiglio direttivo della Consulta Erina Alagna (indicata anche come Presidente), Francesco Di Pretoro, Marco Tumbiolo, Antonino Foderà, Giuseppe La Commare, Piera Fimetta, Antonino Lo Palazzo.