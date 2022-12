Natale a Gangi tra jazz, presepe vivente, degustazioni, mostre e spettacoli

GANGI – Al via domani (8 dicembre) le manifestazioni natalizie a Gangi con il debutto, alle 21,30, nella chiesa Madre di San Nicolò, del coro Gospel Joyful Song che presenta lo spettacolo “Total Christmas Praise”.

L’amministrazione comunale di Gangi ha varato un programma che prevede concerti jazz, il presepe vivente “da Nazareth a Betlemme”, degustazioni, iniziative per i più piccini, mostre e tanto divertimento.

Venerdì prossimo, 9 dicembre, ci sarà il primo spettacolo del Castelbuono Jazz Winter: “Natale a Gangi” con lo spettacolo di Giuliana Di Liberto “Gospel”. Si continua l’11 dicembre, alle ore 18, con lo spettacolo di Mario Incudine che racconterà come “Scinniu la notte” e ancora il 16 dicembre toccherà al grande armonicista siciliano Giuseppe Milici – Quartet. L’antivigilia di Natale, il 23 dicembre, i “Palermo Spiritual Ensemble” presentano il loro gospel in dialetto siciliano. Si chiude il 26 dicembre con Dixie King (esibizione per le vie del centro storico). Gli spettacoli, ove non specificato, avranno luogo nell’aula Polifunzionale sotto piazzetta Vitale alle ore 21.

Il 10 e l’11 dicembre prima “Sagra regionale del buon cibo di montagna” a cura del centro commerciale naturale con inizio alle 18 e conclusione alle 24. Sempre il 10 dicembre, alle ore 20, Dj Set a cura della Mayhem Squad. L’11 dicembre sarà inaugurata la casa di Babbo Natale a cura della Fidapa.

Una giornata ecologica è prevista il 17 dicembre, promossa dal Comune di Gangi. La sera, alle 21,30, spettacolo “Una maga per amica” a cura della Filodrammatica il Minotauro (palestra della scuola elementare Vazzano).

Il 23 dicembre il Forum Gangi promuove “Dance Night” tanta musica e divertimento in piazzetta Zoppo di Gangi. Vigilia di Natale con i consueti auguri in piazza da parte dell’amministrazione comunale.

Sarà una mattina speciale il giorno di Natale con i Babbo Natale in vespa e i Zampognari e nel pomeriggio, alle 16, il “Natale dei Bambini” nella palestra della scuola “Vazzano” a cura dell’associazione “Ponti ed Arcobaleni”.

Appuntamento da non mancare, dal 26 al 29 dicembre, con il presepe vivente “da Nazareth a Betlemme”.

Il 30 dicembre, in piazzetta Zoppo di Gangi, alle ore 18, la Tombola Edition a cura del Forum Giovani.

La sala Polifunzionale sotto piazzetta Vitale invece ospiterà il 3 gennaio, alle 19, “Night Lucent concert” di Floriana Franchina, a cura dell’Istituzione Gianbecchina; il 5 gennaio, alle 21.15, il “Duo da camera pianoforte e violino” con musica di Mozart e di Giuseppe Tiranno e la partecipazione del piccolo Tiziano Jesus Tiranno; il 6 gennaio, alle ore 19, “Quintetto di fiati quinto canto” con i maestri Alessandro Nasello e Ottavio Brucato e infine l’8 gennaio, alle ore 18, Women Orchestra in concerto “Christmas for Morricone” diretta da Alessandra Pipitone.

E ancora il 17 e il 18 dicembre, nei locali della Società Operaia, sono previsti due giorni di laboratori per bambini: “Lettera di madre natura a Babbo Natale” a cura di Carola Lo Nero.

Il 18 dicembre, alle ore 16, convegno “ La vita nei Borghi tra cultura e società” che si terrà nella sala polifunzionale.

Il 6 gennaio è prevista la consegna del Premio Accademia degli Industriosi e il 7 gennaio del concorso “Addobba il Natale”. Le due manifestazioni si svolgeranno, alle ore 17, a palazzo Bongiorno. Durante i fine settimana e durante i giorni del presepe vivente, in via San Giovanni 13/15 sarà possibile visitare il mercatino di beneficenza. Mentre fino all’8 gennaio sarà possibile visitare i diversi presepi artigianali allestiti nelle chiese. A Palazzo Bongiorno sarà possibile ammirare la mostra “Misteri surreali tra cielo e terra” di Aless (Alessandro Becchina) e il presepe fatto di pasta di pane dell’artista Francesco Lo Giudice.

“Voglio ringraziare la Pro Loco e le varie associazioni che ci collaborano – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – la Città Metropolitana, il BCC delle Madonie e l’Enel per il contributo. Siamo riusciti a mettere su un cartellone degli eventi di tutto rispetto tra serate Gospel e il Presepe Vivente sono sicuro che Gangi sarà una delle mete preferite per queste festività, il nostro Borgo è pronto ad accogliere visitatori e turisti”.