Natale e solidarietà: percorsi di accompagnamento inclusivo al lavoro per giovani con Sindrome di Down e disabilità intellettivo-relazionali

PALERMO – Una cena speciale sarà servita domenica 28 dicembre, alle ore 20,30, al ristorante Ambasciatori di via del bersagliere 21 a Palermo, da ragazzi con Sindrome di Down e disabilità intellettivo-relazionali formati all’Accademia Yellow School, diretta da Luca De Paoli che collabora con Confcommercio Palermo per i percorsi di accompagnamento inclusivo al lavoro. Nel locale di Silvio Massaro, imprenditore che rappresenta la terza generazione di gestori di locali, i giovani saranno diretti in sala dal maître Antonio Reginella e dal direttore Salvo Lo Piccolo per farli abituare all’ambiente lavorativo e inserirli nel mondo della ristorazione. La partecipazione alla serata è aperta al pubblico e coinvolgerà anche soci del Lions Palermo Host. Il menu, sarà un saggio della cucina siciliana. Per partecipare info al 388/9481920.

“Già nel mio staff – racconta il titolare del ristorante Ambasciatori, Silvio Massaro – ci sono due ragazzi con bisogni speciali e, insieme al responsabile dell’Accademia Yellow School, Luca De Paoli abbiamo scelto di organizzare una serata dedicata a loro. Per mettere in luce le loro capacità e l’approccio unico e cortese verso i clienti”.