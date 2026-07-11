Navetta gratuita per il centro storico attiva l’11 e 12 luglio. Dal 17 luglio al 31 agosto il servizio gratuito sarà operativo tutti i giorni

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Attivo oggi e domani, 11 e 12 luglio, il servizio di navetta gratuita che consentirà di raggiungere comodamente il centro storico lasciando l’auto nell’ampio parcheggio in prossimità del campo sportivo dalle ore 19 alle ore 2.

Il servizio sarà nuovamente operativo tutti i giorni dal 17 luglio al 31 agosto, sempre dalle ore 19 alle ore 2.

La navetta, completamente gratuita, collega il parcheggio con i “Quattro canti”, il centro storico della città, offrendo a residenti e visitatori un’alternativa pratica all’utilizzo dell’auto per raggiungere il centro cittadino durante le serate estive. Gli automobilisti dovranno pagare esclusivamente il ticket di 2 euro previsto per la sosta nel parcheggio.

L’iniziativa rientra nel piano predisposto dall’amministrazione comunale per migliorare la mobilità estiva e rendere più agevole l’accesso al centro storico, conciliando le esigenze di residenti, turisti e attività commerciali.

Tra le novità introdotte dall’amministrazione comunale c’è anche la sosta gratuita nelle ore serali alla spiaggia Playa. Fino al 31 ottobre, infatti, il parcheggio lungo la spiaggia è a pagamento dalle ore 8 alle ore 20, mentre dalle 20 alle 8 del mattino successivo la sosta è gratuita. Una scelta pensata per incentivare la frequentazione della spiaggia nelle ore serali e sostenere le numerose attività commerciali e di ristorazione presenti nell’area.

«In questo fine settimana mettiamo a disposizione di cittadini e visitatori il servizio di navetta gratuita per consentire di raggiungere comodamente il centro storico lasciando l’auto nel parcheggio del campo sportivo – spiega il sindaco Giuseppe Fausto -. Il servizio sarà poi nuovamente attivo tutti i giorni dal 17 luglio al 31 agosto, dalle ore 19 alle ore 2. Lo scopo è quello di favorire una mobilità più sostenibile, migliorare la vivibilità della città e offrire servizi concreti a cittadini e visitatori consentendo di vivere le serate estive senza lo stress della ricerca di un posto dove parcheggiare».