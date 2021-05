Necessità di un’ordinanza per prevenire gli incendi. Comunicato del Pd

PARTANNA – In un suo comunicato stampa il Circolo del PD di Partanna ribadisce la necessità di un’ordinanza per prevenire gli incendi. “La stagione estiva – si legge nel comunicato del Pd – è quella in cui maggiormente si verificano gli incendi e, di conseguenza, gli Enti locali adottano tutte le misure per prevenirli”. “È […]

PARTANNA – In un suo comunicato stampa il Circolo del PD di Partanna ribadisce la necessità di un’ordinanza per prevenire gli incendi. “La stagione estiva – si legge nel comunicato del Pd – è quella in cui maggiormente si verificano gli incendi e, di conseguenza, gli Enti locali adottano tutte le misure per prevenirli”.

“È necessario che venga al più presto emanata l’ordinanza comunale che prevede gli interventi comunali di prevenzione degli incendi”, lo afferma Michele Gullo, segretario del Partito Democratico di Partanna. “Purtroppo a causa delle alte temperature e in vista della stagione estiva è necessario mettere in campo gli interventi previsti e disciplinati dall’apposita ordinanza, già predisposta da altri comuni. Non possiamo più assistere come ogni anno, alla distruzione del nostro patrimonio boschivo, archeologico ed ambientale, invitiamo pertanto il sindaco Catania ad intervenire nei tempi dovuti, così come ha già fatto il governo Musumeci anticipando anche la campagna antincendio”.

“Inoltre, anche in seguito a diverse segnalazioni di nostri concittadini, cogliamo l’occasione per richiedere che vengano immediatamente rese note e diffuse le date previste per la disinfestazione del territorio comunale da parassiti come zecche e pulci e zanzare, che con la stagione calda stanno diventando un problema sempre più complicato da gestire, specie per le abitazioni adiacenti ad aree non edificate e incolte del centro cittadino”.

Nella foto, Particolare dell’Area Archeologica Contrada Stretto, lungo il percorso dei visitatori (non più agibile).