Nei primi sei mesi del 2026, i Carabinieri hanno controllato oltre 1500 persone e 850 mezzi. 2 arresti, 87 denunce e 53 segnalazioni in Prefettura per uso di stupefacenti

TRAPANI – Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani dall’inizio dell’anno, al fine di incrementare la prevenzione e repressione dei reati incrementando la pubblica sicurezza e la tutela della cittadinanza, ha eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, in aggiunta ai normali servizi istituzionali, potenziando il numero di uomini e mezzi nelle aree più sensibili della città soprattutto in occasione del fine settimana e di ponti festivi.

Questa tipologia di servizi, attuati anche nell’ambito di quanto discusso e delineato durante i Comitati Provinciali per Ordine e Sicurezza Pubblica, ha permesso, dall’inizio dell’anno ad oggi, l’arresto di due soggetti e il deferimento in stato di libertà’ di altre 87 persone.

Gli 87 deferiti all’Autorità Giudiziaria sono invece così suddivisi:

8 per furto, di cui 6 per furto aggravato di energia elettrica e 1 per furto su autovettura;

5 per detenzione illecita di stupefacenti, “in relazione alle quali venivano sequestrate 11 dosi di Hashish del peso totale di 28 grammi, 14 dosi di marijuana del peso totale di 21 grammi e 3 dosi di crack del peso totale di 3 grammi;

6 per evasione dagli arresti domiciliari;

17 per guida senza patente;

13 per guida in stato di ebrezza;

5 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

11 per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere trovati in possesso di tre coltelli, una mazza e un manganello in legno;

8 per violazioni di provvedimenti disposti dalle autorità competenti di cui, 2 per falsità materiale, 3 per violazione colposa dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro, 2 per violazione del DACUR e una per inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

11 per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti etilometrici;

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo oltre 1500 persone e 856 veicoli e 53 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntosi di sostanze stupefacenti non terapeutici in quanto trovati in possesso di droga per uso personale.

I risultati operativi sopra indicati si sommano a quelli conseguiti nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio dell’intero provincia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché a quelli derivanti dall’esecuzione delle misure cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria.