Nel centenario della scomparsa di Kafka, il 9 novembre, Daniele Pecci omaggerà lo scrittore in “La trasformazione di K – una fertile stagione”

TRAPANI – Dove finisce l’uomo e inizia la letteratura? Quanto dell’autore è presente nei personaggi da lui creati? Queste le domande alla base della realizzazione dello spettacolo “La trasformazione di K – una fertile stagione“, prossimo appuntamento della Stagione autunnale dell’Ente Luglio Musicale. Una performance artistica che mischia letteratura, teatro e musica che sabato 9 novembre vedrà protagonisti il noto attore italiano Daniele Pecci e il celebre duo violino e pianoforte formato da Franco Mezzena e Stefano Giavazzi in un emozionante omaggio allo scrittore ceco Franz Kafka nel centenario della sua scomparsa.

All’interno della rinnovata Sala Grande del Complesso monumentale di San Domenico in Piazza San Domenico, a partire dalle ore 18:30, accompagnato dalla musica di A. Schönberg, E. Block, L. Janáček, S.V Rachmaninov, P. Glass e di E. Shulhoff e attraverso il testo di Federica Restani, Pecci ripercorrerà la storia umana e letteraria del noto scrittore boemo evidenziando quanti parallelismi, scambi psicoanalitici e sovrapposizioni uniscano la vita dello scrittore e quella letteraria dei suoi maestosi e spesso inquietanti, personaggi. Tantissimi sono infatti gli spunti biografici che legano Kafka a questi: il suo rapporto conflittuale con il padre, autoritario e contrario alle sue precoci inclinazioni letterarie, la salvezza trovata nella scrittura come mezzo per evadere dall’oppressione paterna e dalla ristrettezza piccolo borghese degli spazi familiari, la stimolante frequentazione del “Circolo di Praga”, dove farà la conoscenza del suo editore.

I biglietti, al prezzo di 12,00 €, sono disponibili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita (orari: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00) oppure, il giorno dello spettacolo, direttamente in loco, fino a un’ora dall’inizio e previa disponibilità di posti.