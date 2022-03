Nella Chiesa di Sant’Alberto concerto Les Animaux dedicato ad adulti e bambini

TRAPANI – Venerdì 1 aprile, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, in Via Garibaldi a Trapani è il turno di Carillon, la sezione degli Amici della Musica di Trapani dedicata agli adulti e ai bambini. Il “Duo Alterno“, composto dal soprano Tiziana Scandaletti e Riccardo Piacentini al piano, insieme al flautista Enrico Di Felice, […]

TRAPANI – Venerdì 1 aprile, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, in Via Garibaldi a Trapani è il turno di Carillon, la sezione degli Amici della Musica di Trapani dedicata agli adulti e ai bambini. Il “Duo Alterno“, composto dal soprano Tiziana Scandaletti e Riccardo Piacentini al piano, insieme al flautista Enrico Di Felice, saranno i protagonisti del concerto Les Animaux. I suoni degli animali si trasformeranno in note e colori musicali, in un rapporto ancestrale che lega l’uomo all’animale. In ordine di apparizione: coccodrilli, pulci, gatti, cani, dromedari, capre, cavallette, delfini, gamberi, carpe, homines, cavallucci marini, zanzare.

Un singolare concerto in cui verranno eseguite le composizioni musicali ironiche e graffianti dedicate agli animali: Alfredo Casella (Er coccodrillo, La carità, Er gatto e er cane, tratti da Quattro favole romanesche), Ernest Chausson (Les Oiseaux), Francis Poulenc (Le bestiaire, ou Cortège d’Orphée), Erik Satie (Préludes flasques pour un chien), Vito Palumbo (Les Animaux), Riccardo Piacentini (Jazz motetus X- Como un caballito de mar), Cathy Berberian (Morsicathy) e Gioachino Rossini (Duetto buffo di due gatti ).

BIGLIETTI

Intero € 7,00

Ridotto € 5,00 (Studenti fino a 24 anni)

Studenti Conservatorio “A. Scontrino”, Trapani € 3,00

Per i bambini (a partire dai 5 anni) l’ingresso è di 5 euro.

MODALITÀ D’ACQUISTO

• On line su www.amicidellamusicatrapani.it/dettaglio-evento.php?id=223

• Prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Messaggi WhatsApp +39 376 1380 272