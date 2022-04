Nella Chiesa Madre di Partanna, un’attività outdoor di learning story alla presenza dei referenti INDIRE

PARTANNA – Nella giornata del 1 aprile 2022, nell’ambito del progetto MenSi (Mentoring for School Improvement) – Piccole Scuole – INDIRE, che coinvolge 120 scuole di sei Paesi europei, si è svolta, presso la Chiesa Madre di Partanna, una attività outdoor di learning story alla presenza dei referenti INDIRE, dott.ssa Giuseppina Cannella e dott. Andrea Paoli, della Dirigente Scolastica della scuola Mentor di Acireale, dott.ssa Alfina Bertè nonché del DS dell’ Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, dott. Giuseppe Inglese. Gradito ospite, che ha svolto anche il ruolo fondamentale di esperto esterno del progetto, il prof. Vito Zarzana, ispettore onorario per i beni culturali della città di Partanna.

Gli studenti delle classi 1ªA, 2ªB e 2ªC della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo partannese hanno presentato, in tale occasione, il frutto del percorso didattico compiuto nei mesi precedenti, che ha puntato alla riscoperta del territorio attraverso varie attività outdoor e alla valorizzazione dei beni architettonici e culturali della cittadina belicina anche tramite il supporto tecnologico e gli strumenti digitali (Google maps, Google lens, Google Drive, Classroom, app per Qrcode, Canva, software per registrazioni vocali,…).

In un primo momento gli alunni hanno presentato oralmente i testi espositivo-informativi realizzati sotto la guida delle docenti di italiano (prof.sse Giuseppa Monaco e Siglinda Anatra) e inglese (prof.ssa Mariella Mangogna) che sono stati la base di partenza per la realizzazione di alcune audio-guide sugli edifici di interesse partannesi. I file audio bilingue, inseriti nella sezione MenSi del sito dell’Istituto Comprensivo, sono stati poi collegati a dei Qrcode e inseriti in una brochure. Lo scopo di tale attività è stato quello di dare vita a un vero e proprio service learning, ossia un servizio reso alla comunità locale e alla fruizione di eventuali turisti. La parte relativa alle informazioni sulle tecniche costruttive è stata curata dal prof. Girolamo Colletti.

Un secondo momento è stato poi dedicato alla enunciazione, con sottofondo musicale, di testi poetici prodotti dagli alunni delle classi seconde, sempre in un’ottica di valorizzazione territoriale.

Si è poi passati all’attività di storia, proposta dalle docenti Margherita Cangemi e Siglinda Anatra, che ha visto gli alunni in abiti d’epoca simulare la cerimonia dell’investitura attraverso la quale, nel Medioevo, il Signore affidava un feudo al vassallo. Tutto è stato curato nei minimi dettagli: dal rituale alle formule del giuramento, dall’abbigliamento all’apparato di simboli (vessillo della famiglia Grifeo, spada, chiave, spiga, zolla di terra). A fare da sfondo, i bellissimi disegni realizzati dagli stessi alunni delle tre classi durante l’attività di live-painting proposta in una precedente uscita sul territorio.

A questo punto, il docente di strumento, prof. Francesco Caradonna, dopo una breve introduzione tecnica sul “friscalettu”, alla quale si sono affiancate le informazioni aggiunte da due studentesse sullo strumento e sulla leggenda che lo riguarda, ha incantato gli astanti con due brani musicali tipici della tradizione siciliana. Quindi ci si è spostati presso il castello Grifeo, dove gli alunni – dopo aver illustrato ai presenti cenni storici e caratteristiche architettoniche dell’edificio – hanno presentato il lavoro sperimentale “l’ecosistema in un barattolo”, effettuato con l’insegnante di scienze, prof.ssa Francesca Giaramita.

La giornata si è conclusa con un emozionante momento di riflessione sulla pace: dopo un appello pronunciato da una bambina appena arrivata dall’Ucraina, un coro di alunni, accompagnati alla chitarra dall’insegnante Nino Lo Schiavo, ha cantato la canzone “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” mentre il resto dei presenti agitava dei fazzoletti con i colori della bandiera ucraina.

L’attività odierna si è svolta, dunque, come momento conclusivo della fase operativa del sopracitato progetto che, nello specifico, si è declinata nel percorso didattico “Una Partanna da scoprire” e che ha visto coinvolti i docenti referenti, gli alunni delle tre classi indicate e, in maniera trasversale, gli interi Consigli di Classe.

L’attività è stata particolarmente apprezzata dai ricercatori INDIRE e dai DS Bertè e Inglese che hanno evidenziato la qualità del lavoro svolto e l’efficacia nell’utilizzo delle strategie OUTDOOR e ICT, obiettivo principale del tutoring offerto dalla scuola mentor.

Per ulteriori informazioni, per consultare i video del progetto e scaricare la brochure con le audio-guide si rinvia al seguente link https://icpartanna.edu.it/mensi/