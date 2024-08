Nella frazione di Tre Fontane lavori in parrocchia coi fondi 8XMille

TRE FONTANE – Lavori al tetto e sistemazione degli intonaci. Grazie ai fondi dell’8×1000 è stato concluso, prima dell’inizio della stagione estiva, l’intervento di manutenzione straordinaria nella parrocchia Maria Ss. Immacolata nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. L’importo del progetto è di 85.812,00 euro, di cui il 30% in compartecipazione coi fondi della parrocchia. Sul luogo di culto, che d’estate diventa punto di riferimento di turisti e vacanzieri, era necessario intervenire perché il tetto, in alcune parti, si era ammalorato. Da qui la dismissione di parte del tegolato di copertura che mostrava segni di dissesto e la sostituzione di arcarecci e listelli ammalorati e inserimento di un tavolato aggiuntivo ancorato solidalmente all’esistente. È stata anche collocata una lastra monotrato ondulata per sottotegola. Si è provveduto anche alla rimozione di tratti di intonaci ammalorati all’interno e all’esterno della chiesa, realizzando nelle pareti esterne uno strato di pittura. Nel luogo di culto sono stati anche sostituiti gli infissi esterni nella parete del sagrato e sono stati risistemati i bagni e alcuni punti luce. A realizzare i lavori è stata l’impresa “Oddo srl”. Dopo la fine lavori, grazie alla collaborazione dei fedeli, la chiesa è stata ripulita e già per il periodo estivo è stata riaperta al culto, con la celebrazione delle sante messe. Domani – domenica 4 agosto, ore 19,30 – il Vescovo visiterà la parrocchia e presiederà la santa messa. A seguire brindisi augurale.