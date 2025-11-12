Nella Parrocchia Cristo Re, Giubileo per i produttori vini santa messa

MAZARA DEL VALLO – Ieri sera (martedì 11 novembre) nella parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo celebrazione del Giubileo diocesano dei produttori vini santa messa. A organizzare questo momento di preghiera, riflessione e incontro è stato il nuovo delegato vescovile don Daniele Donato, che ha preso il posto di don Nicola Altaserse. La maggior parte dei produttori che vi hanno preso parte sono di Marsala, città che in Italia è il primo polo di produzione (per quantità) dei vini santa messa. «Questo Giubileo è un’opportunità che viene offerta a tutti – ha detto il Vescovo nella sua omelia – anche a voi che siete produttori di un vino così prezioso».