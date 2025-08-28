Nell’ambito della XIX Rassegna Culturale Castello Grifeo, Tino Traina converserà con gli autori di due libri

PARTANNA – Nell’ambito della XIX Rassegna Culturale Castello Grifeo sarà presentato il 3 settembre prossimo al Chiostro delle Benedettine di Partanna alle ore 19, il libro “Esercizi di riparazione” di Biagio Accardo, Pequod editore. Converseranno con l’autore Rosario Atria e Tino Traina. Letture a cura di Ina Venezia. Il 5 settembre sempre alle ore 19 sarà presentato il libro “Tessere” di R.M. Atria, Pagine Editore. Converseranno con l’autore Eleonora Chiavetta e Tino Traina. Letture a cura di Sonia Giambalvo.