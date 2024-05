Nello spazio Micropolis Marsala, l’iniziativa “Il parco giochi che vorrei” per dare voci ai bambini

MARSALA – “Il Parco giochi che vorrei” è il titolo dell’iniziativa in programma sabato 11 maggio 2024 alle ore 10.30, nel Plesso Digerbato (Istituto Mario Nuccio – Marsala) che coinvolge diversi enti e associazioni del territorio ma soprattutto bambini e famiglie per creare insieme nuovi servizi gratuiti e permanenti, accessibili a tutti, come un parco giochi inclusivo, voluto fortemente dalla stessa comunità, come testimoniano poesie e disegni degli alunni, che saranno messi in mostra in occasione dell’evento.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Solidalia, ente capofila del progetto Micropolis, – selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che promuove la realizzazione di microspazi gratuiti per l’infanzia – ed è realizzato grazie alla collaborazione dell’Istituto Mario Nuccio, della Parrocchia Maria SS. della Cava, dell’associazione #ContradeAlCentro, di Eduverso, dell’Associazione Archè Onlus e della falegnameria sociale di Sappusi in collaborazione con Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni).

Spazio e voce verranno dati ai bambini delle contrade per far emergere sogni e desideri della comunità, provando anche a concretizzare un bisogno emerso all’interno dello spazio Micropolis, quello di un parco giochi inclusivo, nello spazio antistante la scuola, in grado non solo di offrire opportunità di formazione e divertimento a tutti i bambini, ma di svolgere anche un ruolo cruciale nel favorire l’accettazione delle differenze e nel creare un ambiente in cui ognuno può sentirsi parte integrante. Nell’ambito delle azioni progettuali, infatti, il partner “Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani”, ha previsto un’azione di crowdfunding, realizzata in collaborazione con Intesa San Paolo per la realizzazione dello spazio.