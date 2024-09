Nell’ultimo fine settimana estivo importanti appuntamenti per i portacolori della scuderia RO racing

CIANCIANA – L’ultimo fine settimana estivo sarà rovente per gli importanti appuntamenti in calendario per i portacolori della scuderia RO racing.

In Sicilia, al Rally Tindari, si chiuderà la fase di accesso alla finale della Coppa Rally di Nona Zona. Sulle strade della provincia di Messina saranno ancora diversi i portacolori del sodalizio di Cianciana che potranno staccare il cartellino di presenza per la sfida finale che si disputerà, all’inizio del mese di novembre, in provincia di Genova.

In classe Rally4 Gaspare Agrò e Rosario Merendino, a bordo di una Peugeot 208 Gt, saranno in lizza per il successo sia di categoria sia dell’Under25, a dare manforte ai due potrebbero esserci i compagni di squadra Antonio Damiani e Giuseppe Livecchi che, su una vettura gemella, potrebbero essere alleati del giovane pilota favarese e del suo navigatore nebroideo. Nella classifica Under 25 potrebbe inserirsi anche Jerry Mingoia, in gara, con Rino Calderone, su una Peugeot 208 della classe R2B. Pronti a ben figurare, a bordo di una Toyota Yaris GR della classe R1 TN, ci saranno Renato Di Miceli e Antonio Marchica. Dopo lo sfortunato esordio di Caltanissetta sarà pronto al riscatto, sempre a bordo di una Peugeot 208 R2B, Giuseppe Giallombardo, questa volta in coppia con Salvatore Principato Peugeot 208 R2B. In classe N3 saranno della partita Carlo Stassi e Massimiliano Migliore, con una Renault Clio RS e Giuseppe Fiduccia con Daniele Mastrosimone, su una Peugeot 306. Tra le Racing Start, nella classe RS2.0 continueranno a dare spettacolo con la loro Alfa Romeo 145 Gianluca Licitra e Michele La Fico. Nella combattuta classe 1.6 del Gruppo Racing Start Plus Salvatore Festosi e Luca Severino, a bordo di una Citroen Saxo, vorranno inserirsi nella lotta, parimenti a Gabriele Calabria e Giuseppe Rappa che con la loro Peugeot 106 saranno al via della difficile classe N2. Tra le storiche, nella gara valida per il Trofeo Rally di Quarta Zona, Salvatore Mannino e Giacomo Giannone, a bordo della loro BMW 2002 Ti, ambiranno a un posto da primato nel Secondo Raggruppamento e vorranno, con certezza, provare a portare a casa il titolo di zona.