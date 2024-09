Nessuna criticita’ a seguito di scossa di terremoto di intensita’ 4.3

TRAPANI – In seguito all’evento sismico di questa mattina (21 settembre) con epicentro al largo delle coste di Trapani è stata immediatamente effettuata una ricognizione delle eventuali criticità riscontrate nei comuni della provincia e non sono state evidenziate problematiche circa l’erogazione dei servizi pubblici essenziali né sono stati riferiti danni ad edifici.

La situazione è costantemente monitorata anche in contatto con le sale operative di protezione civile nazionale e regionale.