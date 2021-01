“Nessuno venga lasciato solo e indietro”

MAZARA DEL VALLO – L’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo condivide il pensiero della Delegazione Siciliana e dai Presidenti Diocesani espresso nella seguente nota:

“È un momento difficile”. Nella nostra Isola oggi abbiamo 122.000 casi di persone

contagiate dal covid 19 (+1.278 nelle ultime 24h) e sappiamo che purtroppo il numero in

questi giorni cresce nel nostro territorio, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie. Ad

oggi, a causa della pandemia, sono morte 3.027 persone (38 nelle ultime 24h) e dopo

esserci confrontati con i presidenti diocesani è emersa, con grande sofferenza, la

situazione drammatica delle nostre città. Basti pensare a Catania con i suoi 35.185 casi,

Palermo 32.931 e Messina con 15.621. Ogni nostra comunità è messa in ginocchio e

provata dalla perdita degli affetti più preziosi. Il virus non ha fatto differenze tra padri,

madri, figli, figlie, nonni, nonne, sacerdoti, anziani, bambini, giovani.

Come rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana in Sicilia, sentiamo il bisogno di

continuare a sostenere ed incoraggiare la popolazione siciliana che, da domenica scorsa,

deve fare i conti anche con i provvedimenti restrittivi della zona rossa, purtroppo

necessari, per contenere l’emergenza sanitaria. Non possiamo mollare e abbassare la

guardia proprio adesso! “Questo momento difficile ci rammenta che quanto è avvenuto in

passato non è stato una parentesi, perciò questa fase va affrontata…con grande senso di

responsabilità, ma anche maggior fiducia” (Sergio Mattarella, ottobre 2020). Siamo

chiamati ad un rinnovato impegno a coniugare il “noi”, a pensare ed amare al plurale, a

sentirci singolarmente e comunitariamente convocati a farci custodi di ciascuno. Ognuno

deve portare il suo mattone. Tutti siamo chiamati a contribuire affinché la pandemia non si

diffonda ulteriormente. “In coscienza” come ci ha ricordato anche Papa Francesco nella

recente intervista rilasciata a Mediaset, non possiamo essere ‘causa’ di assembramenti. È

nostra responsabilità etica e civile evitare le interazioni non necessarie e rispettare le

regole per evitare ulteriori contagi. È nostra responsabilità etica e civile fare il vaccino,

quando sarà il nostro turno, per proteggerci e proteggere le persone a noi care. Oggi più

che mai i comportamenti individuali fanno la differenza. Il bene di tutti è nelle mani di

ciascuno di noi. Restiamo uniti e solidali a quanti, a causa della pandemia, stanno

soffrendo fisicamente, spiritualmente ed economicamente. Rinnoviamo la nostra

gratitudine e il nostro supporto a chi, con il proprio lavoro, si adopera per alleviare le

sofferenze e le difficoltà che questa tragica situazione ci impone.

Nessuno venga lasciato solo e indietro, ciascuno di noi è affidato all’altro: sentiamoci

responsabili del bene di tutti”.

I Presidenti diocesani e La Delegazione Siciliana dell’Azione Cattolica Italiana