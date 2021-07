Nicola Catania, alla Soprintendenza del Mare per la presentazione del libro in memoria di Sebastiano Tusa

PARTANNA – Ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale di Partanna, il sindaco, Nicola Catania, oggi (6 luglio)a Palermo, alla Soprintendenza del Mare, in occasione della presentazione del libro “Sebastiano Tusa: l’uomo, lo studioso, l’archeologo”, pubblicato dall’editore Angelo Mazzotta, cui hanno preso parte Valeria Li Vigni, l’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà e il giornalista Salvatore Cusimano. Nel corso della presentazione del libro, che raccoglie il contributo di numerosi studiosi, amici e collaboratori di Tusa – tra cui Valerio Massimo Manfredi, Franco Andaloro, Michele Cossyro, Fabio Granata, Vittorio Sgarbi, Vito Zarzana – Nicola Catania ha voluto portare anche una breve testimonianza del suo impegno culturale e sociale per la sua città e per tutto il Belice, preannunciando che in data ancora da stabilire, nel corso dell’estate, il volume verrà presentato a Partanna.