Nicolò Catania si congratula con i sindaci Anastasi e Toscano per la loro elezione

PARTANNA – “Desidero rivolgere le più vive congratulazioni, mie personali e della mia Giunta, agli amministratori eletti della nostra provincia, Giacomo Anastasi, alla guida del Comune di Petrosino, e Daniela Toscano, riconfermata alla guida della propria comunità a Erice. Come tutti sappiamo amministrare oggi è difficile, ma la passione per il proprio territorio e la volontà di mettersi al servizio dei cittadini ripaga sempre con belle soddisfazioni ed è un’esperienza entusiasmante. Resto a completa disposizione dei miei colleghi per offrire la collaborazione necessaria nell’ambito di uno spirito costruttivo che non può venire meno”.

Queste le parole del sindaco di Partanna, e coordinatore dei sindaci della Valle del Belice, Nicolò Catania.