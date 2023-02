“No all’autonomia differenziata! Sì alla Scuola della Costituzione!” è l’appello di FLC CGIL Sicilia e FILLEA CGIL Sicilia ai Parlamentari eletti in Sicilia

PALERMO – Il nostro Governo discute di gabbie salariali e di autonomia differenziata, ed intanto i nostri studenti soffrono il freddo a causa dei continui guasti agli impianti di riscaldamento. Occorre prendere atto delle pessime condizioni in cui versano le nostre strutture scolastiche: edifici vetusti e fatiscenti, nati per altre destinazioni e adattati a scuole. […]

PALERMO – Il nostro Governo discute di gabbie salariali e di autonomia differenziata, ed intanto i nostri studenti soffrono il freddo a causa dei continui guasti agli impianti di riscaldamento.

Occorre prendere atto delle pessime condizioni in cui versano le nostre strutture scolastiche: edifici vetusti e fatiscenti, nati per altre destinazioni e adattati a scuole.

La Scuola, ce lo dice la nostra stessa Costituzione, deve essere garantita in uguali condizioni ed in tutto il nostro Paese, al Nord come al Sud. Basta con le scuole di serie a, di serie b e di serie c.

Altro che gabbie salariali e autonomia, servono i riscaldamenti!

Chiediamo risorse aggiuntive per rendere le scuole della nostra Isola di ogni ordine e grado più salubri, sicure e funzionali.

ADRIANO RIZZA

Segr. Gen. FLC CGIL Sicilia

GIOVANNI PISTORIO

Segr. Gen. FILLEA CGIL Sicilia

