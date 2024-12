Nocellara Fest inaugura il Natale a Castelvetrano

CASTELVETRANO – Si è tenuta questa mattina (4 dicembre), alla presenza del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ed esponenti della civica amministrazione, presso Palazzo di Città a Castelvetrano, la conferenza stampa di presentazione del programma Nocellara Fest. L’evento, organizzato dall’Associazione HYPSAS, nei giorni 6-7-8 dicembre 2024 nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano, intende promuovere la conoscenza del patrimonio territoriale agricolo, paesaggistico e storico-artistico attraverso il prodotto Olio extravergine e Olive Nocellara del Belice.

La manifestazione giunta alla seconda edizione è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Comune di Castelvetrano.

Le tre giornate si articoleranno in vari momenti di attività e condivisione. Il programma si sviluppa tra seminari, convegni, attività per grandi e piccini. Nella giornata di domenica 8 dicembre ci sarà l’apertura del Natale castelvetranese con le prime attività natalizie che prenderanno il via proprio con il Nocellara Fest. Nella stessa giornata, oltre all’inaugurazione della Casa di Babbo Natale sarà possibile prendere parte allo spettacolo “Opera dei Pupi” della famiglia Argento di Palermo.

Alcuni degli eventi previsti in programma saranno a numero chiuso. Per tutti i dettagli www.nocellarafest.it

Nella foto, da sinistra, Orazio Torrente, Francesca Balsamo, Bartolomeo Muteri, Giovanni Lentini, Rosalia Ventimiglia, Davide Brillo