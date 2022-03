PARTANNA – “Nomi di Donna” – Quando le donne si riuniscono succedono grandi cose – E’ questo il titolo dell’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Partanna, in collaborazione con l’Istituto Scolastico ‘D’Aguirre-Alighieri’, per venerdì 11 marzo alle ore 10 alle Scuderie del Castello Grifeo, per celebrare, con l’intento anche di promuovere tra gli studenti un incontro […]

PARTANNA – “Nomi di Donna” – Quando le donne si riuniscono succedono grandi cose –

E’ questo il titolo dell’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Partanna, in collaborazione con l’Istituto Scolastico ‘D’Aguirre-Alighieri’, per venerdì 11 marzo alle ore 10 alle Scuderie del Castello Grifeo, per celebrare, con l’intento anche di promuovere tra gli studenti un incontro che abbia al centro le donne, protagoniste nella vita e nella professione, la Giornata Internazionale della Donna, che ricorre l’8 marzo. Diverse le ospiti della manifestazione, in rappresentanza delle istituzioni, delle forze armate e/o impegnate nel sociale, invitate a parlare del loro ruolo nella società toccando varie tematiche. Un modo per raccontare agli alunni come interpretare la Giornata della Donna puntando ad esperienze dirette senza retorica e stereotipi di alcun tipo.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco, Nicolò Catania; interverranno l’assessore alla Cultura, Noemi Maggio, la Dirigente Scolastica Francesca Maria Accardo e l’insegnante Francesca Cannizzaro.

Si terranno letture a cura degli studenti.