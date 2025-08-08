Nominato Presidente del NITAG, Roberto Parrella, attuale presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

ROMA – Roberto Parrella, Presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali nonché Direttore UOC Malattie Infettive ad indirizzo respiratorio AORN Ospedali dei Colli “Monaldi-Cotugno-CTO” di Napoli, è stato nominato Presidente del NITAG, l’organo indipendente col compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche. Un risultato importante per la stessa SIMIT, che è da sempre impegnata nel sottolineare l’importanza della prevenzione, in particolare attraverso le vaccinazioni, fondamentali in ogni fascia d’età.