Non conosce soste l’attività agonistica della scuderia RO racing di Cianciana e con essa l’onda di successi registrati

CIANCIANA – Non conosce soste l’attività agonistica della scuderia RO racing e con essa l’onda di successi registrati in questo fine settimana.

In Sicilia, allo slalom di Altofonte-Rebuttone, giunto alla sua ottava edizione e valido per il Trofeo d’Italia Sud, Giuseppe Giametta, con la sua Gloria Suzuki B4, ha surclassato tutti gli avversari, vincendo a mani basse la manifestazione che si è corsa in provincia di Palermo. Altri due sono stati i rappresentanti del sodalizio di Cianciana entrati nella “Top Ten”. Il giovane Giuseppe Catalano, con la sua Chevy Sedan – Yamaha E2 Silhouette, ha vinto la sua categoria e ha concluso al settimo posto della generale. In E1 Italia vittoria sia di Gruppo sia di classe e decimo posto nella generale per la Fiat 600 Sporting, con propulsore motociclistico, condotta da Emanuele Di Piazza. In classe S1 quinta piazza per la Fiat 126 di Fabrizio Rinicella.