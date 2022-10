Non rispetta il divieto di avvicinamento alle vittime: arrestato dai Carabinieri

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato un 45enne del posto, già gravato da precedenti, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala.

L’uomo, già dallo scorso mese di luglio, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, per le ipotesi di reato di atti persecutori e maltrattamenti rivolti all’ex moglie e verso familiari di quest’ultima.

Tale provvedimento era scaturito a conclusione delle accurate indagini intraprese dai Carabinieri cui si era rivolta la donna in cerca di aiuto.

Incurante della misura che gli era stata imposta, il 45enne avrebbe messo in atto reiterate violazioni avvicinandosi all’abitazione dell’ex moglie e inviandole messaggi di tenore intimidatorio.

Anche in questa circostanza, i gravi indizi di colpevolezza, in merito ai reati contestati, raccolti dai Carabinieri durante la costante attività di controllo, sono stati pienamente condivisi dalla Autorità Giudiziaria competente, che ha valutato attualmente necessaria l’applicazione della più afflittiva misura degli arresti domiciliari.