Non si ferma all’alt dei Carabinieri. Arrestato 19enne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza di reato per fuga dopo l’intimazione dell’ALT e per aver forzato il posto di blocco un giovane trapanese di 19 anni.

I militari, impegnati nell’espletamento di un posto di blocco nei pressi della zona Fontanelle, intimavano l’alt al 19enne che viaggiava a bordo del proprio motociclo, ma il giovane anziché ottemperare all’ordine ricevuto si dava a precipitosa fuga per evitare il controllo con manovre ad elevata velocità anche in contromano venendo bloccato dai Carabinieri dopo pochi metri.

Poiché le manovre del giovane avevano determinato pericolo per l’incolumità pubblica è stato possibile contestargli l’art. 192 co 7-bis del CDS (Fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco), recentemente novellato che consente pene più severe in comportamenti come questi prevedente l’arresto facoltativo in flagranza ed eventualmente differito qualora la condotta sia documentata anche attraverso riprese video

La misura precautelare a cui era stato sottoposto l’uomo è stata confermata dal Giudice all’esito dell’udienza di convalida senza sottoposizione a ulteriore misura cautelare.