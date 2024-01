Non si ferma all’Alt dei Carabinieri. Denunciato un 29enne di Alcamo

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno denunciato un 29enne del luogo per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, non si fermava all’ALT intimato dalla pattuglia che stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale, dandosi a precipitosa fuga per le vie del centro cittadino ad elevata velocità.

L’uomo, poco dopo, perdeva il controllo del veicolo andando ad impattare contro un edificio. Da ulteriori accertamenti è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa.