TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze Stupefacenti, un ericino classe ’94 con precedenti di polizia.
I militari dell’Arma, durante un turno notturno, intimavano l’ALT al 31enne che viaggiava a bordo della sua auto, nei pressi della via Argenteria. L’uomo non si fermava dandosi a precipitosa fuga con manovre pericolose eseguite a velocità elevate, pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. Dopo poco i Carabinieri riuscivano a fermare il 31enne e sottoporlo agli accertamenti tossicologici.
Dagli accertamenti l’uomo è risultato in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, motivo per il quale gli veniva ritirata la patente di guida.
Non si ferma all’Alt dei Carabinieri. Denunciato un 31enne alla guida sotto effetto di stupefacenti
