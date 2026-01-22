Non si ferma all’Alt dei Carabinieri. Denunciato un 31enne alla guida sotto effetto di stupefacenti

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze Stupefacenti, un ericino classe ’94 con precedenti di polizia.

I militari dell’Arma, durante un turno notturno, intimavano l’ALT al 31enne che viaggiava a bordo della sua auto, nei pressi della via Argenteria. L’uomo non si fermava dandosi a precipitosa fuga con manovre pericolose eseguite a velocità elevate, pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. Dopo poco i Carabinieri riuscivano a fermare il 31enne e sottoporlo agli accertamenti tossicologici.

Dagli accertamenti l’uomo è risultato in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, motivo per il quale gli veniva ritirata la patente di guida.