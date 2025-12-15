Non si ferma all’Alt e si da’ alla fuga. Denunciato 34enne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un trapanese di 34 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale non avendo ottemperato all’ALT dei militari dandosi alla fuga.

Durante un normale servizio perlustrativo nei pressi del quartiere San Giuliano i militari dell’Arma hanno notato il 34enne a bordo di un motociclo senza il casco protettivo.

Per tale motivo i Carabinieri hanno intimato l’ALT al 34enne che invece di fermarsi ha evitato il posto di blocco dandosi alla fuga, con manovre molto pericolose per sè e per gli altri utenti della strada.

Dopo pochi metri è stato comunque fermato e sottoposto a perquisizione e sorpreso in possesso alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish per il quale è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.