Non tutti sanno che… proverbi, detti, frasi famose discussi da Tino Traina

di Tino Traina Quante volte incontriamo, o noi stessi pronunciamo, delle “frasi fatte”, cioè modi di dire il cui contenuto metaforico o illustrativo è ormai talmente diffuso e inveterato da essere facilmente compreso, rendendo così più semplici i nostri discorsi o le nostre letture.

Alcune di queste frasi hanno raggiunto una tale diffusione e un tale valore espressivo da non poterne più fare a meno, soprattutto quelle che costituiscono delle vere e proprie “citazioni”, cioè che rimandano ad un autore precedente.

Per alcune di queste è facile ricavarne l’origine, ma per altre non lo è.

Se per “Al lupo, al lupo!” o “Ci metto la mano sul fuoco” pensiamo subito, rispettivamente, a Esopo e a Muzio Scevola e pensiamo subito al famoso film “Via col Vento” quando sentiamo “Domani è un altro giorno” o a Gesù nei Vangeli quando sentiamo “Date a Cesare quel che è di Cesare”, così non è per esempio quando sentiamo “E’ UN ALTRO PAIO DI MANICHE”. Che significa, da dove viene? Presto detto: si riferisce a un paragone fra due cose quando una è migliore dell’altra e proviene dall’uso, nell’alta moda rinascimentale, di curare con ricercata preziosità le maniche dei vestiti, dai quali però restavano separate e cambiabili per sfoggio.

A Gesù del Vangelo di Matteo è riconducibile la frase “CHI DI SPADA FERISCE DI SPADA PERISCE” quando, nel Giardino di Getsemani, Pietro sguaina la spada e taglia un orecchio ad uno dei soldati per difenderlo dall’arresto.

A Ulpiano, insigne giurista vissuto a Roma tra il II e III secolo dopo Cristo, viene attribuita la frase “UNICUIQUE SUUM”, (a ciascuno il suo) contenuta nei Digesta di Giustiniano come uno dei tre precetti fondamentali del diritto: 1) honeste vivere, 2) alterum non laedere, 3) suum cuique tribuere.

“AD MAIORA”, un’espressione utilizzata quando si vuole sottolineare che il successo già raggiunto serva da trampolino per mete più elevate, non ha un autore specifico, trattandosi di una parte della frase di latino ecclesiastico: “Ad maiora nati sumus”, siamo nati per fare di più.

L’EUREKA di Archimede è conosciuto pure dai bambini, per indicare che finalmente e improvvisamente abbiamo trovato una soluzione ma “L’UOVO DI COLOMBO” e “J’ ACCUSE” (Io accuso) non godono della stessa notorietà e per capirne l’origine bisogna andare indietro nel tempo. Alla scoperta dell’America nel 1492, quando alcuni gentiluomini spagnoli, in un incontro a casa di uno di loro, tentarono di sminuire l’importanza di quella scoperta, sostenendo che chiunque avrebbe potuto farla.

Colombo allora invitò tutti a fare stare dritto sul tavolo un uovo, nessuno ci riuscì ritenendo la prova impossibile.

Colombo allora diede un colpetto al fondo dell’uovo, schiacciandolo quel tanto che bastava a farlo stare dritto, dimostrando che tutti potevano farlo, ma solo lui l’ha fatto.

Per il “J’accuse” siamo al gennaio 1898 quando lo scrittore e giornalista Emile Zola denunciò in un articolo l’alto comando militare francese di avere accusato di spionaggio e condannato ai lavori forzati ingiustamente il capitano Alfred Dreyfus che successivamente fu riconosciuto innocente e riabilitato.

Per quanto riguarda il “VIVI E LASCIA VIVERE” si tratta di una frase molto diffusa che appartiene alla tradizione popolare e non risulta avere un autore specifico.

Le prime apparizioni risalgono al 1500 in Olanda come espressione di tolleranza religiosa e commerciale e venne usata nella prima guerra mondiale nel sistema “Live and let live” come tacito accordo di non aggressione tra i soldati in trincea in particolari occasioni come festività, pasti, recupero dei feriti.

Nel caso di “NE UCCIDE PIU LA GOLA CHE LA SPADA” si tratta di un proverbio di derivazione latina: “Plures occidit gula quam glaudius”, che già allora voleva mettere in guardia dagli eccessi alimentari e che nel Medioevo portò la Chiesa Cattolica a inserire la Gola tra i sette vizi capitali e nei nostri tempi avvisa del rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche.

“SIC TRANSIT GLORIA MUNDI” cioè, Così passa la gloria del mondo, per sottolineare l’effimero dell’esistenza.

Infine mi piace fare un esempio di come possano essere fortemente in contrasto concezioni singole rispetto a quelle popolari: “Finché c’è vita c’è speranza”, attribuita a Cicerone in una lettera all’amico Tito Pomponio Attico o l’equivalente “La speranza è l’ultima a morire” che risale al mito greco di Pandora, da un lato e la visione opposta del detto popolare “Chi di speranza campa, disperato muore”.

PER CONCLUDERE alcuni proverbi siciliani che sono perle di saggezza popolare:

Cu mancia fa muddichi;

Comu li bifari via via, cu passa tocca;

Calati juncu chi passa la china;

in cui ognuno può cogliere un ammonimento, un avvertimento, un consiglio come dire: “a buon intenditor poche parole”.

Tino Traina