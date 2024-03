Nota dell’Amministrazione Comunale sull’approvazione del Bilancio di Previsione

PARTANNA – Nella seduta del 14 marzo scorso, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2024/2026 proposto dalla Giunta.

Nella stessa seduta, il Consiglio ha anche approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione), documento propedeutico allo strumento finanziario che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l’anno in corso.

Otto i voti favorevoli (quelli della maggioranza al completo) e quattro i voti contrari (quelli della minoranza).

La Giunta esprime piena soddisfazione per l’obiettivo raggiunto di approvazione entro il termine stabilito dalla normativa nazionale (quest’anno fissato al 15/03/2024), e in tempi ridotti, senza l’attesa di proroghe e a differenza degli anni passati in cui si arrivava alla fine del mese di luglio o addirittura agosto per l’approvazione.

“Il rispetto di tale termine permetterà all’Ente di assicurare una più efficiente gestione amministrativa non condannata a rincorrere le emergenze, di garantire i servizi essenziali per la collettività e soprattutto di attivarli nei tempi congrui e coerenti con le esigenze degli utenti, e meglio programmare gli investimenti utili e necessari per la nostra comunità”.

La Giunta, per il tramite del Vicesindaco Valeria Battaglia e dell’Assessore al ramo Massimiliano Atria, ha sottolineato come si sia finalmente iniziato ad innescare un meccanismo virtuoso che porterà a lavorare meglio e con più tranquillità, guardando anche ad obiettivi di medio e lungo periodo.

“Il 14 marzo si è finalmente interrotta una prassi consolidata, così come auspicato dalla nuova normativa sull’iter di approvazione del bilancio, che implicava sia delle limitazioni gestionali proprie dell’esercizio provvisorio, sia una perdita di significato del principio di programmazione a cui dovrebbe essere ispirata la gestione degli Enti Locali.

E questo è stato possibile anche grazie allo sforzo congiunto fatto con gli uffici che hanno dovuto adattarsi al cambiamento e ‘digerire’, con prontezza, nuovi metodi e nuove tempistiche”.

Siamo solo a marzo e si è già pronti con un bilancio di previsione che mette gli Uffici subito nelle condizioni di operare e che, nel corso dell’anno, potrà solo impinguarsi di ulteriori risorse, diverse già identificate e costantemente monitorate, che potranno rafforzare il Comune sia in termini di capacità amministrativa che in termini di offerta di nuovi o più efficienti servizi ai cittadini.