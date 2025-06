NOTTE DI SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO A SAN VITO LO CAPO E MAZARA DEL VALLO

Nell’ambito di quanto condiviso nel Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno svolto servizi straordinari di controllo presso le località turistiche di San Vito lo Capo e Mazara del Vallo mediante posti di blocco lungo le principali arterie stradali, sanzioni al codice della strada, perquisizioni e controlli dello stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti alla guida delle autovetture.

Nel corso di questi controlli:

un 65enne, un 29enne e un 39enne, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico sottoposti a sequestro, mentre un 47enne è stato trovato in possesso di un bastone chiodato occultato nel bagagliaio della propria auto;

un 25enne di nazionalità straniera è stato trovato in possesso di dosi di hashish, sottoposte a sequestro;

un 32enne e un 35enne sono stati fermati alla guida, privi di patente;

un 48enne e un 32enne sono stati fermati alla guida, in stato di ebrezza alcolica (il loro tasso alcolico è risultato superiore 2 g/l);

un 74enne (sottoposto alla detenzione domiciliare) e un 25enne (sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di P.S), sono stati denunciati per le violazioni delle prescrizioni loro imposte poiché non trovati nelle rispettive abitazioni durante l’arco notturno.

Durante il medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 2 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.