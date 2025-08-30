Notti di BCsicilia: a Partinico IV edizione “Un Borgo di libri al Chiostro”

PARTINICO – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 30 e domenica 31 agosto 2025 nel Chiostro del Palazzo dei Carmelitani, in Corso dei Mille, 252 a Partinico, la IV edizione “Un Borgo di libri al Chiostro”.

Si inizia sabato alle ore 17.00 con i saluti di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia sezione Sebastiano Tusa di Partinico, e i Presidenti delle Associazioni partecipanti: Fidapa, Legambiente, Lions club, Prometeo, Democratici e popolari, Inikom, Uciim. Coordina i lavori la prof.ssa Loretta Biundo. A seguire la presentazione del primo libro “Agguato allora sesta” di Francesco Teriaca (Ed. Ex Libris). Dialoga con l’autore il dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Si continua con “Sugnu petra” di Giovanna Fileccia (Ed. Arca di Noe), dialoga con l’autrice Marco Scalabrino, saggista e poeta. Alle ore 18.00 è prevista la Performance di Totò Galati. Si ricomincia con il libro di Antonella Chinnici “Pagine di vino” (Ed. Navarra), dialoga con l’autrice la prof.ssa Chiara Gibilaro. Ed infine “Antologia: Commissario Castrogiovanni” di I.M.D. (Ed. Leima), dialoga con l’autore il dott. Luigi Lombardo.

Si ricomincia il giorno successivo, domenica 31 Agosto, alle ore 17.30, con il coordinamento della prof.ssa Chiara Gibilaro, e la presentazione del libro “Madri del Novecento” di Rossella Caleca e AA.VV. (Ed. Navarra). Dialogano con l’autrice la prof.ssa Dela Oliveri, Lucia Rovituso e Luigina Simon. Si prosegue con il volume “Pioniere del tempo” (Ed. Navarra), intervengono Sara Favarò ideatrice e coordinatrice del saggio, e le coautrici Sandra Guddo, Anna Rita Pinsino e Teresa Di Fresco. Si continua con “L’amore in questa città” di Salvo Palazzolo (Rizzoli Editore) dialogano con l’autore il dott. Alfonso Lo Cascio, e la prof.ssa Cenzina Oliveri. Alle ore 19.00 è prevista la “Performance teatrale: la tartaruga Carlotta e la Polpessa Lucy con la partecipazione del ragazzi della Scuola Teatro Homecoming Lab di Mino Stroppiana. Riflessioni dell’ing. Maria Teresa Noto, presidente Legambiente Partinico. L’iniziativa è promossa da BCsicilia in collaborazione con la Fidapa. il Comune di Partinico, il Maggio dei libri, Prometeo, Legambiente e il Lions Club.

Nella foto il logo dell’iniziativa.