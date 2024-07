Notti di BCsicilia, Isola delle Femmine: visita guidata in notturna alla Casa Museo “Joe Di Maggio”

ISOLA DELLE FEMMINE – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà Mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 21,00 a Isola delle Femmine la visita guidata in notturna alla Casa Museo “Joe Di Maggio”. L’appuntamento è in Via Cutino, 14. Ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata dalla Sede di Isola delle Femmine di BCsicilia e dall’Associazione Isola Pittsburg Forever. Tel. 320.9089061 – Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

La Casa Museo voluta dalla Sede locale di BCsicilia di Isola delle Femmine, presieduta da Agata Sandrone, è dedicata a Joe Di Maggio, il più grande giocatore del Baseball di tutti i tempi, i cui genitori erano originari proprio di Isola.

Di Maggio è nato il 25 novembre 1914 a Martinez una cittadina della California da genitori originari di Isola delle Femmine. La storia inizia il 9 dicembre 1897 quando gli stessi si unirono in matrimonio nella chiesa del paese marinaro. La prima figlia nasce ad Isola mentre il padre era assente perché partito insieme ad un gruppo di pescatori per la California per costatare se quella era una terra che poteva migliorare la loro vita. Nel 1902 l’intera famiglia si trasferisce a Martinez. Giuseppe Di Maggio e Rosalia Mercurio in America avranno altri 8 figli, il penultimo nato il 25 novembre 1914 si chiamerà Giuseppe Paolo Di Maggio, in inglese Joseph Paul Di Maggio, per tutti Joe Di Maggio, indimenticabile campione di baseball degli anni ’30 e ’40 e marito di Marilyn Monroe, celebre diva del cinema.

Il Comune di Isola delle Femmine nel 1993 gli ha concesso la cittadinanza onoraria. Joe Di Maggio è morto l’8 Marzo 1999 a Hollywood, in Florida, per un cancro ai polmoni ma è stato reso immortale dai suoi successi e dalle sue storie: un mito e non solo del baseball.

Nella foto Joe di Maggio.