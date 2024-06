CIANCIANA – Dalle Alpi alla Sicilia sono numerosi gli impegni del fine settimana agonistico per il portacolori della scuderia RO racing. Il fine settimana in particolare per gli impegni siciliani prevede partecipazioni dei rappresentanti del sodalizio di Cianciana alla Coppa Val d’Anapo Sortino, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna e allo Slalom di Montemaggiore Belsito.

Al secondo Slalom di Montemaggiore Belsito, saranno otto i piloti che rappresenteranno la scuderia. Giuseppe Radici, a bordo di una Peugeot 106 RS Plus 1400, Vincenzo Scaffidi Muta, con una Peugeot 106 RS Plus 1600 e Lorenzo Bonavires, fresco secondo classificato alla Coppa Città di Partanna con la sua inseparabile Renault Clio Rs Racing Start Plus 2000. Michele Radici sarà ai nastri di partenza con una Renault Clio Williams N2000, Alessio Truscello sarà tra i favoriti del Gruppo A, con la sua Peugeot 106 A 1400. Pronti a regalare una nuova prestazione nobile saranno la Campionessa italiana di specialità Angelica Giamboi, con la sua Fiat X1/9 della classe S5 del Gruppo Speciale Slalom e papà Alfredo Giamboi, con la stessa vettura, ma della classe S6. In gara anche l’idolo locale, il rallysta Antonio Damiani con una Peugeot 208 della classe A1600.