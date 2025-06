Numerosissime auto di utenti davanti al Ccr di Partanna per la raccolta differenziata

PARTANNA – Oggi (14 giugno) è stato un sabato per niente speciale (a parte la temperatura africana) quanto a numero di utenti in fila con le loro auto davanti al CCR di Partanna per la raccolta differenziata. “Soprattutto di sabato – ci dice il responsabile del Centro della raccolta rifiuti del territorio di Partanna, Maurizio Sucameli – ma anche di venerdì e in altri giorni sono numerosi gli utenti che portano i loro rifiuti alla discarica”. Il lavoro di raccolta, comunque, nonostante il consistente numero di auto in attesa, è proceduto abbastanza velocemente. Tutte le tipologie di rifiuti, tranne indifferenziato e umido/organico, possono essere conferite alla discarica dalle ore 8 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, sabato compreso. In questa giornata, in cui nella raccolta porta a porta si ritira l’rsu non riciclabile, potrebbe capitare che l’utente inserisca nei sacchi dell’indifferenziato anche altri tipi di spazzatura. Da un controllo degli operatori, questi potrebbero segnalare con un bollino di non conformità i sacchi esposti dagli utenti. In questi casi il responsabile del CCR assieme ai vigili si recherà il lunedì successivo nelle abitazioni degli utenti a contestare l’irregolarità che può essere seguita da possibili sanzioni.

Da sx Natale Genna e Maurizio Sucameli