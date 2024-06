ERICE – Numerosissimo il plotone dei portacolori Ro racing allo Slalom dell’Agro Ericino, valido per il Campionato Italiano di specialità. In provincia di Trapani ci saranno: Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 in classe RS 1.6, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio RS in classe RS Plus 2.0, Yuri Floriani, con una Peugeot 106 Rally in classe N1400, Michele Allegro, con una Citroen Saxo Vts in classe N1600, Antonio Marino, con una Peugeot 106 in classe N1600, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams in classe N2000, Gaspare Gennaro, con una Fiat 500 Giannini in classe BC 700, Pierluigi Bono, con una Fiat 500 in classe BC 700, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini in classe S1, Domenico Livorsi, con un’Autobianchi A 112 Abarth in classe S2, Agostino Bonsignore, con una Autobianchi A 112 Abarth in classe S3, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A 112 Abarth in classe S3, Angelica Giamboi, cun una Fiat X1/9 in classe S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 in classe S6, Saverio Miglionico, con una Autobianchi A 112 Abarth in classe E1 1150, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS in classe E1 2000, Emanuele Di Piazza, con una Fiat Seicento Sporting in classe E1 1400 Moto, Giuseppe Catalano, con una Chevy Sedan – Yamaha in classe E2 Silhouette Lc, Giuseppe Giametta, con una Gloria B5 – Suzuki in classe E2 SS/TM SS 1150, Michele Puglisi, con una Radical Sr 4 – Suzuki in classe E2 SC 1600 e Salvatore Arresta, con una Gloria B5 Evo – Suzuki in classe E2 SS/TM SS 1150.