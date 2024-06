Nuova lettera a Kleos dell’avv. Vito Passalacqua che si dichiara “basito”di quanto affermato dal sindaco di Partanna

PARTANNA – L’avv. Vito Passalacqua, autore della lettera aperta al sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, che abbiamo pubblicato il 29 maggio scorso e che tanto è stata letta e commentata, ha inviato alla redazione di Kleos una nuova lettera in cui ha ulteriormente precisato le sue opinioni, manifestando altresì la sua insoddisfazione per quanto scritto dal sindaco di Partanna Francesco Li Vigni nella sua bacheca facebook il 3 giugno scorso alle ore 19,03. Kleos nel riprodurre qui di seguito la nuova lettera dell’avv. Passalacqua fa presente ai lettori che non intende più pubblicare altro sulle posizioni dell’avvocato e del sindaco che sono state già ampiamente chiarite.

Replica di un elettore “pentito” e … “basito”

Carissimo sindaco,

pochi giorni or sono era stata pubblicata una mia lettera aperta nella quale esponevo alcune mie valutazioni politiche sulla vera collocazione ideologica della Sua amministrazione.

A distanza di appena cinque giorni, numerosi amici mi segnalano la pubblicazione di un post sul Suo profilo Facebook che appare riferirsi a quella lettera aperta e alla mia persona.

Questa Sua risposta mi lascia letteralmente basito e permette a tutti di valutare la Sua eleganza, il Suo stile e la Sua cifra politica.

Evidentemente, stante l’incapacità di replicare con valide argomentazioni alla mie valutazioni di natura politica (la collocazione di questa amministrazione nell’area ideologica del PD e della sinistra italiana), Lei ha preferito attaccarmi personalmente e violentemente.

In un sol colpo, in modo tutt’altro che signorile, Lei: